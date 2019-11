Venezia in ginocchio per l’alta marea, un anno dopo nuovo gazebo della Lega Giovani in corso Bernacchi.

Venezia in ginocchio, solidarietà in centro a Tradate

Abbiamo tutti chiare le immagini di questi giorni di Venezia, colpita da un’alta marea record che ne ha allagato edifici, chiese e danneggiato beni storici e artistici inestimabili. Domani, come un anno fa quando fu il maltempo a colpire il Veneto, la Lega Giovani di Tradate tornerà con un banchetto in corso Bernacchi, dalle 9.

“Un piccolo ma fattivo contributo”

Il banchetto avrà lo scopo, spiegano dal gruppo, di sensibilizzare la cittadinanza e raccogliere anche qualche offerta per la città di Venezia e per la Bassa. “Ancora una volta, ad appena un anno di distanza – spiegano – sentiamo l’esigenza di dare il nostro piccolo ma fattivo contributo. Ringraziamo di cuore tutti coloro che vorranno partecipare”.

