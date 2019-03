Un compleanno speciale per il progetto Fondazioni di Comunità realizzato da Fondazione Cariplo. Un momento di racconto e di storie, donatori e progetti speciali che hanno fatto progredire la collettività cambiando il modo di donare, di intercettare bisogni emergenti e di sentirsi parte di una comunità. Vent’anni che hanno cambiato il modo di essere comunità. Un momento di racconto e di storie, piccoli donatori e progetti speciali che hanno migliorato il benessere delle piccole comunità cambiando il modo di donare, di prevedere bisogni emergenti e di sentirsi parte di un gruppo, in programma per il prossimo 22 marzo al Piccolo Teatro Strehler di Milano.

Vent’anni di Comunità

Il progetto Fondazioni di Comunità realizzato da Fondazione Cariplo

Le community Foundations sono un progetto venuto da lontano, dagli Stati Uniti. Nell’aprile del 1998 la Fondazione Cariplo ha lanciato il progetto Fondazioni di Comunità con l’obiettivo di costituire su tutto il territorio di riferimento (Regione Lombardia e Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola) una rete di Fondazioni autonome in grado di rispondere in modo efficace e complementare ai bisogni delle comunità locali e di promuovere una cultura del dono e della partecipazione al fine di sostenere progetti di utilità sociale e di coinvolgere i cittadini nelle attività delle Fondazioni.

Oggi sono 16 le Fondazioni di Comunità , di cui l’ultima costituita la Fondazione di Comunità di Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana.

Programma

Interviene Giuseppe a Guzzetti, Presidente di Fondazione Cariplo

Partecipano i Presidenti delle 16 Fondazioni di Comunità

Ospiti Mara Maionchi, Moni Ovadia e non solo…

Protagoniste