La Gerundium Fest compie 20 anni. E per ringraziare la clientela ha scelto una “cinquina” di artisti di caratura nazionale che si esibiranno nei 32 giorni di durata della festa.

Gerundium Fest, 20 anni a tutta birra

Taglia il traguardo dei 20 anni la festa della birra in stile bavarese di Casirate d’Adda. La Gerundium Fest, al via il prossimo 8 agosto (terminerà l’8 settembre) è ormai diventato un importante appuntamento per gli appassionati di musica dal vivo, buona cucina sudtirolese, ma soprattutto fiumi di birra. Come riporta il GiornalediTreviglio.it, per celebrare i 20 anni gli organizzatori dell’Associazione Gerundium Fest hanno messo nella scaletta, cinque artisti di caratura nazionale: Giuliano Palma (8 agosto), Paolo Ruffini show (30 agosto), Cristina D’Avena con “Itoons” (2 settembre), Jerry Calà con lo show “Una vita da libidine” (5 settembre) e Platinette con i “785” (8 settembre).

Una festa che richiama oltre 100mila persone l’anno

Giovani, compagnie, ma anche famiglie e bambini. La Gerundium Fest ogni anno richiama centinaia di migliaia di persone. Chi per cenare in famiglia, chi per godersi la musica dal vivo e sorseggiare il classico boccale da un litro di birra.

