Verde Pulito, grande partecipazione a Parabiago: numerosi i volontari di Legambiente, dei gruppi in cammino e della scuola media Rancilio.

Verde Pulito, l’evento a Parabiago

Quest’anno la manifestazione, organizzata dall’Assessorato all’Ecologia del comune di Parabiago, ha visto una notevole partecipazione frutto della collaborazione con Legambiente e dei gruppi di cammino, ma soprattutto grazie alla scuola media Romano Rancilio di Villastanza che ha aderito all’iniziativa con entusiasmo e spirito di servizio.

Le parole dell’assessore

Dichiara l’assessore all’Ecologia Dario Quieti: “Il coinvolgimento dei ragazzi quest’anno ha fatto davvero la differenza dando all’iniziativa un valore educativo importante. Avere una risposta così positiva da ragazzi di 11, 12 e 13 anni, infatti, fa ben sperare nel lavoro di sensibilizzazione per la tutela ambientale del territorio a vantaggio di una qualità di vita migliore per tutti. È stata una vera e propria lezione all’aperto, a contrasto con l’inciviltà di chi non ha voluto e saputo rispettare la natura. Oltre alla pulizia vera e propria, abbiamo trasmesso un messaggio importante che spero venga divulgato a tutti. Ogni piccolo gesto – sottolinea Quieti – può essere una grande azione per l’ambiente e iniziative come questa servono per apprendere che per abbandonare un rifiuto ci vuole pochissimo, ma il danno è enorme: anche una semplice bottiglietta abbandonata crea inquinamento e comporta un notevole dispendio di tempo, energie e denaro per poterla recuperare. Ringrazio tutti i ragazzi, le insegnanti e i genitori che hanno partecipato all’iniziativa, sfidando anche il tempo incerto. Assieme possiamo rendere il mondo migliore!”.

Il social contest regionale

In occasione della giornata della manifestazione ecologica, il Comune di Parabiago aderisce all’iniziativa di Regione Lombardia che quest’anno ha organizzato un social contest. Partecipare è semplicissimo e l’obiettivo è far vincere la fotografia parabiaghese. Come fare? Occorre aumentare i like cliccando “mi piace” alla seguente pagina facebook tra il 7 aprile e il 6 maggio: https://www.facebook.com/events/434805433982092/permalink/441137020015600/?otif_t=feedback_reaction_generic¬if_id=1554643946337636.

I Comuni le cui foto avranno ottenuto il maggior numero di “mi piace”, in rapporto alla popolazione residente nel Comune, nel periodo compreso tra il 7 aprile e il 6 maggio 2019, saranno premiati con una pergamena celebrativa durante un evento che si terrà il prossimo 28 giugno al Belvedere Jannacci al 31° piano di Palazzo Pirelli (Milano). Inoltre, al Comune la cui foto risulterà prima classificata sarà concesso l’utilizzo del Belvedere, al 39° piano di Palazzo Lombardia, per l’organizzazione di un proprio evento dedicato alle tematiche ambientali, sviluppato con le scuole e le realtà associative del territorio e coerente con la politica regionale, da organizzarsi nel prossimo mese di settembre.

