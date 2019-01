BranCo risponde alle accuse: “Vergognosa strumentalizzazione da parte del consigliere Finiguerra

BranCo contro Finiguerra: “Vergognosa strumentalizzazione nei nostri confronti”

Arriva la risposta dei memnri di BranCo in merito alle critiche per la presenza del banchetto dell’associazione in piazza Marconi ad Abbiategrasso nella Giornata della Memoria. “In merito alle incomprensibili polemiche create dal consigliere Domenico Finiguerra Bran.co Onlus – Una Voce nel Silenzio condanna la vergognosa strumentalizzazione della presenza di un banchetto della nostra associazione in piazza Marconi. Un banchetto informativo finalizzato a far conoscere alla cittadinanza abbiatense il nostro ultimo progetto di raccolta fondi per la ricostruzione della Chiesa di Homs, in Siria, edificio religioso andato distrutto durante la guerra. Un banchetto regolarmente autorizzato dagli uffici comunali secondo le ordinarie procedure previste per tutti i cittadini richiedenti occupazione suolo pubblico. Il consigliere Finiguerra dovrebbe spiegare piuttosto i motivi legali per i quali la nostra associazione dovrebbe fare eccezione rispetto ai regolamenti amministrativi in materia”.