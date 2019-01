Vestito da gerarca nazista in un supermercato. Denunciato il 43enne Diego Franz Nestori.

Vestito da gerarca nazista

Guai per lo youtuber biellese Diego Franz Nestori, 43 anni. Il giovane vestito da gerarca nazista ha girato due scene in altrettanti supermercati torinesi. Nei filmati si vede il biellese brutalizzare due altri attori vestiti da deportati nei campi di concentramento. Immagini che hanno fatto infuriare l’Unione Comunità Ebraiche, che ha presentato un esposto alla questura di Roma. Un video che secondo gli investigatori potrebbe incitare all’odio razziale.

Non è nuovo a episodi simili

Nestori non è nuovo a vicende molto forti. Tempo fa la serranda di un supermercato di Vigliano Biellese era stata danneggiata da tre persone saliti nei carrelli della spesa e lanciati giù per la rampa di accesso al parcheggio interrato – (leggi qui l’articolo)

Un altro video girato da Nestori a Biella ha fatto anche ridere e divertire: quello delle torte in faccia (leggi qui)