Da mercoledì 8 maggio via alle asfaltature, chiusa la via Annoni dalle 7 del mattino

Abbiategrasso: via alle asfaltature

Mercoledì 8 maggio avranno inizio i lavori di asfaltatura di via Annoni. A partire dalle 7 del mattino, la via sarà chiusa al transito sia dei veicoli sia dei pedoni, e l’accesso pedonale sarà consentito ai soli residenti ed esercenti. In base alle previsioni, le opere di asfaltatura richiederanno due giorni di lavorazione, e un’ulteriore giornata sarà necessaria per la posa della resina.

Per i residenti delle vie limitrofe

Per i residenti di via Solferino e vicolo Cortazza sarà istituito il doppio senso di marcia, e gli autoveicoli potranno uscire esclusivamente in via XX Settembre. I residenti di piazza Marconi e di corso XX Settembre potranno accedere alle proprie abitazioni percorrendo corso Matteotti fino all’incrocio con piazza Golgi, ed effettuando quindi la svolta a destra. E’ vietato il transito degli autocarri con massa a pieno carico superiore a 35 quintali.

L’utenza sarà in ogni caso informata delle modifiche alla viabilità mediante il posizionamento di opportuna segnaletica.

Per qualsiasi informazione, è possibile rivolgersi al Servizio Lavori Pubblici, tel. 02-94692307.

In caso di maltempo, il programma dei lavori verrà posticipato.