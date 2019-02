Restano i parcheggi in via Cavour a Tradate ma solo per mezz’ora.

Via Cavour, il Comune ha scelto

Dalla sosta libera, a 30 minuti massimo. Dopo circa tre mesi di “sperimentazione”, come l’aveva definita il vicesindaco Claudio Ceriani, il Comune ha preso la sua decisione sui parcheggi di via Cavour. Mercoledì, l’ordinanza che impone il disco orario per chi vuole parcheggiare nella via e che dovrebbe porre anche fine alle polemiche sollevate, oltre che da alcuni cittadini, dal Pd cittadino.

“Ascoltati i cittadini”

I posteggi erano stati concessi inizialmente durante i lavori in via Santo Stefano, per mitigare i disagi di residenti e commercianti. Finiti i lavori e riaperta la via che porta alla chiesa parrocchiale però il cartello col divieto di sosta era rimasto oscurato. E le persone avevano continuato a lasciare le loro auto lì, unico parcheggio del centro senza il rischio multa. Una “sperimentazione”, aveva spiegato il Ceriani, che piaceva soprattutto ai commercianti come emerso da un’inchiesta de La Settimana di Saronno. Ora la soluzione e la decisione, con le fioriere e l’obbligo del disco orario con sosta breve.

