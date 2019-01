Via col vento, lo smog oggi ha dato tregua, ma Legambiente incalza: “Per cinque giorni sopra i limiti di legge”.

Via col vento

“Domani è un altro giorno” era la frase simbolo del film Via col vento e sottolineata in un comunicato stampa Legambiente Lombardia. Ambientalisti che aggiungono subito che “sulla qualità dell’aria non si può procrastinare e sperare che sia, appunto, il vento a risolvere la situazione”.

Negli ultimi giorni, dal 4 all’8 gennaio, la qualità dell’aria in alcune province lombarde, segnatamente Milano, Pavia e Cremona, è stata pessima. Monza le segue a ruota. Tutto ok il 4 gennaio ma nei giorni seguenti non c’era da stare allegri, dato che l’inquinamento da Pm10 è sempre stato sopra il limite di legge di 50 μg/m³. Aria pessima quindi con il picco registrato ieri nella centralina monzese di via Machiavelli di 111 μg/m³. Sempre ieri un’aria peggiore si è respirata solamente a Milano in viale Marche, con 123 microgrammi per metro cubo. Poi è arrivato il vento a risolvere i problemi. Almeno temporaneamente.

“Anno nuovo situazione vecchia”