Nella giornata di mercoledì 1° luglio sono stati rimossi gli ombrellini della discordia. Il braccio di ferro tra commercianti e Comune si è concluso a favore di quest’ultimo.

Il sindaco non fa sconti

Inequivocabile la posizione del sindaco Chiara Calati: “La concessione gratuita era legata ad un particolare ciclo di eventi, ora conclusi, c’è stata una piccola proroga, ma le regole parlano chiaro: o si paga l’occupazione del suolo pubblico o vanno tolti. Tra l’altro alcuni sono rotti e, in ogni caso, andrebbe prima ripristinato prima il decoro. Mi spiace per la posizione della Confcommercio: collaborazione sempre assicurata da parte nostra, ma il Comune non è qui solo per avere soldi”.

Via gli ombrellini

E così via gli ombrelli, che per diverse settimane hanno colorato la via Pretorio. Sul giornale in edicola venerdì 3 agosto, un approfondimento con la voce di Amministrazione, Confcommercio e negozianti.