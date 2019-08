Festa del Sacrificio per i musulmani di Magenta nell’area di via Crivelli.

Domani, mercoledì 14 agosto, si terrà la Festa del Sacrificio per i musulmani magentini nell’area di via Crivelli. Questa volta il Tar non ha accolto la richiesta dell’ass. Moschea Abu Bakar di avere uno spazio più adatto alla preghiera rispetto all’ex area fiera di via Crivelli, assegnata dal comune dopo la decisione del Tar. Mancanza di vie di fuga e pochi parcheggi le motivazioni addotte, ma quel giudice questa volta ha detto no. Domani dalle 8, islamici a raccolta per la preghiera comunitaria.