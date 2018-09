Viabilità e traffico: la comunicazione di Autostrade per l’Italia sui lavori di pavimentazione in corso e sugli svincoli chiusi nella prossima settimana.

Viabilità e traffico: Tangenziale Nord Milano

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, da lunedì 1 ottobre dalle 22 a venerdì 5 ottobre alle 5 – quindi per quattro notti consecutive dalle 22 alle 5 -, chi percorre la A52 Tangenziale nord di Milano e proviene da Monza, sarà obbligatoriamente deviato sulla Complanare di Baranzate.

Pertanto, dopo l’immissione obbligatoria sulla Complanare di Baranzate, si dovrà seguire la segnaletica per SS33 del Sempione, con rientro dal nodo di Pero, sulla A4 Torino-Milano.

Lavori anche sull’A8 Milano-Varese

Sulla A8 Milano-Varese, da mercoledì 3 ottobre alle 22 a venerdì 5 ottobre alle 5 – quindi per due notti consecutive dalla 22 alle 5 -, per chi proviene da Varese, sarà chiuso l’allacciamento con il Raccordo Fiera di Milano R37. Per una notte, dalle 22 di venerdì 5 alle 05 di sabato 6 ottobre, per chi proviene da Milano, sarà chiuso l’allacciamento con il Raccordo Fiera di Milano R37.

In alternativa si consiglia di uscire dallo svincolo Fiera, in direzione di Monza ed invertire il senso di marcia presso lo svincolo di Baranzate, sulla A52 Tangenziale nord di Milano.

