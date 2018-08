L’inversione del senso di marcia sarà effettuata dal 22 agosto.

Viabilità modificata tra Novate Milanese e Cormano

Viabilità di via Torino, dal 22 agosto si cambia senso di marcia. La strada che unisce Novate Milanese e Cormano, è sempre stata un doppio senso. Da più di un anno per lavori in corso, era un senso unico verso Cormano. Nei giorni scorsi, la decisione del sindaco di Cormano di invertire il senso di marcia per motivi di sicurezza e praticità. La via per le due corsie è sempre risultata pericolosa per pedoni e ciclisti, molto stretta e senza marciapiedi o protezioni. Il termine della via Torino incrocia con via dei Giovi e la linea tranviaria Atm Milano-Limbiate , un incrocio molto battuto e pericoloso, per questo, il Comune di Cormano ritiene “inapplicabile riproporre il doppio senso di marcia” . Il senso da Novate a Cormano è stato applicato nel febbraio 2017, per consentire alla Società Autostrade di lavorare in completa sicurezza per la realizzazione della quarta corsia dinamica dell’autostrada ma ci sono stati diverse criticità, tra cui la sicurezza delle auto che devono svoltare sùa sinistra nell’incrocio con via dei Giovi. Poca visibilità, il tram e una via di grande percorrenza. Immettersi attraversando corsia e binari, rischia di essere motivo di incidenti. Per questi motivi il Comune di Cormano ha deciso di invertire il senso di marcia, creando un senso unico in direzione Novate. L’inversione del senso di marcia sarà effettuata dal 22 agosto.