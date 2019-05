“Non sono la prima né l’ultima, sono stata a letto con Mauro Icardi, il bomber dell’Inter e visto che le promesse che mi sono state fatte non sono state mantenute ho deciso di parlare”. Ha suonato al campanello della nostra redazione nel pomeriggio di venerdì 3 maggio, Guendalina Rodriguez la trans che nelle ultime ore ha sconvolto il mondo del web annunciando di aver avuto una storia sotto le lenzuola con il bomber dell’Inter.

Guendalina: la trans di Rho a letto con Icardi

In questi giorni sta facendo parlare tutto il web per la presunta storia di Guendalina Rodriguez con Mauro Icardi, il giocatore dell’Inter. L’incontro sarebbe successo pochi giorni prima della Pasqua a Como, vicino ai confini con la Svizzera, in un grande Resort dove spesso Guendalina lavora.

“Io sono una escort, è successo tutto tramite un sito di annunci a pagamento, non è la prima volta che vado con una persona famosa. Sono stata contattata da persone che si sono finte suoi manager, che mi hanno promesso dei soldi che però non mi sono mai stati dati. Dopo quattro giorni dalla nostra notte d’amore lui mi ha anche chiamato chiedendomi di non parlare. Mi spiace che ci siano in mezzo una moglie e dei figli ma visto che quello che mi è stato promesso non mi è stato dato ho deciso di parlare”.

In questi giorni nella casa del Grande Fratello 16 c’è il suo ex fidanzato Gennaro Lillo e secondo Guendalina la storia è venuta fuori proprio per questo motivo. “Tantissimi tifosi interisti mi hanno mandato dei messaggi cattivi su Instagram”.

Perché si è rivolta a Settegiorni?

Perché la redazione di Settegiorni? Guendalina, che ci ha confidato di essere spesso a Rho, cercava una sala dove poter registrare un collegamento con una televisione Argentina che l’aveva contattata dopo le sue rivelazioni scottanti riguardanti il bomber dell’Inter. E prima del collegamento con la televisione Argentina anche noi di Settegiorni abbiamo scambiato quattro chiacchiere con lei.