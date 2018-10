I Måneskin, band rivelazione della scorsa edizione di X-Factor, hanno girato il videoclip della loro ultimo singolo a Villa Arconati di Castellazzo a Bollate. La canzone si intitola “Torna a casa”. Cliccando qui potete vedere il video.

Videoclip di “Torna a casa”: la location è Villa Arconati

I Måneskin, band rivelazione dell’edizione 2017 di X-Factor, hanno scelto come location per il videoclip del loro ultimo singolo Villa Arconati, splendida villa di Delizia lombarda di Bollate. La canzone si intitola “Torna a casa”. Dopo l’uscita di “Morirò da re”, questo singolo è il secondo estratto dal loro ultimo album, prossimamente in uscita. Il video è stato prodotto dal Tycho Creative Studio. Ne firma la regia ed il montaggio Giacomo Triglia, che ha scritto il video insieme alla band.

Sala dei Galliari fa da sfondo a numerose inquadrature

Il videoclip è stato pubblicato su Youtube il 1 ottobre ed ha già ottenuto più di 3 milioni di visualizzazioni. Proprio nella prima inquadratura appare in tutta la sua maestosità la facciata principale della villa. Successivamente la telecamera indugia su alcuni splendidi angoli del giardino, per poi spostarsi all’interno. Fa da scenografia a numerose inquadrature la splendida Sala dei Galliari, che vedete nella foto qui sotto. All’interno di questa sala i componenti della band suonano, mentre va in scena l’intensa performance delle ballerine Francesca Stelladiplastica e Silvia Bonavigo.

