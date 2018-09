Il parco di viale Einaudi si trasforma in un set fotografico: protagonisti i 4like: due gemelli aresini Ambra e Raul Nardiello e i gemelli Rayhan e Francois Diallo.

Videoclip al parco di viale Einaudi: protagonisti i 4like: due gemelli aresini Ambra e Raul Nardiello e i gemelli Rayhan e Francois Diallo. Chi è passato al parco Papa Giovanni Paolo II, domenica mattina 9 settembre, ha avuto una piacevole sorpresa. Gli sarà sembrato di trovarsi in un vero studio fotografico: riflettori, scenari… Il tutto allestito per girare il video di quello che potrebbe diventare un nuovo tormentone tra i ragazzi.

“In un primo momento volevamo farlo uscire quest’estate, sperando che potesse diventare una sorta di tormentone. Ma non siamo riusciti, tra vacanze e altri impegni. Così abbiamo optato per l’inizio della scuola. La canzone, “Mamma non ci torno”, parla di bambini che non hanno voglia di tornare in classe. Il singolo, che cantano i quattro gemelli – i 4like – è stato prodotto da PierpankProduction; le basi sono di STEmastermaind e Kermit. Il testo, invece, de I Fainest”.