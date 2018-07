Vigili del Fuoco a Inveruno, nessun problema particolare ma “solo” un’operazione di pulizia.

Vigili del Fuoco: l’operazione “green”

Questa volta non è stato l’incendio dei covoni di fieno a vedere l’intervento dei pompieri a Inveruno, ma si è visto necessario il loro arrivo per un’operazione di pulizia in un’area verde del paese. I Vigili del Fuoco volontari della caserma di via Lazzaretto hanno ripulito, nella giornata di lunedì 16 luglio, tutte le sterpaglie presenti l’area comunale in via Modigliani. Si tratta di un terreno un tempo destinato ad edilizia economico popolare e rimasto abbandonato nel tempo.

Un’area di nuovo accessibile

Con questa operazione l’Amministrazione di Sara Bettinelli ha deciso di renderlo di nuovo accessibile. Si trova in campagna e si dovrà decidere come utilizzarlo. Una decisione che sarà presa in futuro. Oggi si è solo provveduto a ripulire un terreno dove crescevano infestanti e anche erbe che causano allergia come l’ambrosia.