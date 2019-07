Stamattina sopralluogo del Sottosegretario di Stato e consigliere comunale Stefano Candiani insieme al sindaco Giuseppe Bascialla alla sede provvisoria dei Vigili del Fuoco a Tradate.

Vigili del Fuoco a Tradate, ultimi lavori in corso

E’ quasi tutto pronto per l’arrivo dei Vigili del Fuoco. Ultimi dettagli da ultimare e da settembre i volontari inizieranno ad operare nella sede provvisoria del distaccamento realizzata in via Isonzo, negli spazi accanto alla Protezione Civile e agli ex forestali. Stamattina, alla presenza dei volontari in corso di formazione e del comandante provinciale Antonio Albanese, si è tenuto un sopralluogo del Sottosegretario di Stato con delega ai Vigili del Fuoco Stefano Candiani, sul posto insieme al sindaco Giuseppe Bascialla, all’assessore Alessandro Morbi e al Presidente del Consiglio Claudio Ceriani.

“Fondamentale per la sicurezza”

“E’ bello vedere che si sta realizzando un sogno nato ormai tanti anni fa – continua Candiani – Il distaccamento tradatese è strategico e sarà fondamentale per la sicurezza di tutto il territorio. A settembre arriveranno i primi 24 volontari ma ci sono molte richieste di cittadini che vogliono mettere il proprio tempo a disposizione dei Vigili del Fuoco e del territorio”. Era da anni che si parlava dei Vigili del Fuoco a Tradate, da quando proprio Candiani, all’epoca sindaco, aveva iniziato a far costruire la sede per il distaccamento in via Del Carso, accanto a quella della Croce Rossa. Lavori fermati dal fallimento dell’impresa costruttrice ma che ora potrebbe riprendere presto, e forse col sostegno della Regione: Ieri è stato infatti approvato un ordine del giorno che chiede al Presidente e alla Giunta Regionali di stilare un accordo di programma per far coprire alla Regione fino al 50% delle spese necessarie. “Un gesto importante perchè segno dell’attenzione per Tradate e perchè va nella direzione di una collaborazione fra istituzioni – ha commentato Candiani – del quale ringrazio tutti i consiglieri che lo hanno votato positivamente e il Vicepresidente del Consiglio Francesca Brianza che lo ha presentato”.

