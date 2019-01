Vigili del fuoco di Corbetta in festa domenica 20 gennaio. Dopo la benedizione di mezzi e uomini di giovedì 17 gennaio, ricorrenza di Sant’Antonio, i volontari del comando cittadino si sono riuniti al comando nella mattinata di domenica per la consueta festa con le autorità, i familiari e i simpatizzanti.

Vigili del fuoco: le premiazioni

Prima della santa Messa, celebrata dal parroco don Giuseppe Galbusera, momento istituzionale con i riconoscimenti di anzianità ai volontari corbettesi, premiati dal sindaco Marco Ballarini e dal capo distaccamento Vittorio Gianella. Presenti per un saluto anche il sindaco di Santo Stefano e l’assessore di Arluno. Schierati i rappresentanti delle altre forze dell’ordine. Venerdì, sul gironale in edicola, dedicheremo una pagian speciale ai nostri pompieri.

Messa e aperitivo

La caserma è stata trasformata in una piccola cappella per ospitare la celebrazione liturgica, dedicata nell’omelia alal giornata del migrante e del rifugiato. Poi, aperitivo per tutti e momento conviviale per festeggiare l’impegno quotidiano dei nostri volontari.