Vigili in festa per San Sebastiano, patrono che ogni anno riunisce, in un comune del Patto Locale, tutti gli agenti del territorio. Padrone di casa, quest’anno, il capofila Magenta, per una cerimonia ricca di encomi nel pomeriggio di lunedì 20 gennaio, che ha seguito quella regionale a Pavia in cui sono stati premiati due agenti di Boffalora.

Prima lo schieramento in piazza Formenti, con le altre forze dell’ordine, le autorità civili e le associazioni del territorio, poi la Messa in Basilica, per l’omaggio al santo patrono, quindi la cerimonia in sala consiliare. Al timone, il cerimoniere della Polizia Locale, Giuliano Rota, che ha ricordato la presenza di agenti e sindaci di Magentino, Abbiatense e asse Sp11, oltre all’assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato.

Il giuramento

Debutto per il neocomandante magentino Angelo Sallemi, che insieme al sindaco Chiara Calati e al vice Simone Gelli, ha fatto gli onori di casa. Momento solenne per gli agenti bareggesi Annalisa Magnanti e Giuseppe Massaro Cenere, che hanno fatto la promessa solenne davanti al vicesindaco Lorenzo Paietta e al consigliere regionale bareggese Silvia Scurati.

Encomi

Encomio del sindaco di Sedriano Angelo Cipriani per l’assistente scelto Raffaele D’Agostino e per l’agente Alessio Salvini. Il sindaco di Cisliano Luca Durè ha premiato l’agente Salvatore Mautone, mentre il primo cittadino albairatese Fabio Crivellin ha encomiato il sovrintendente Fabrizio Mondin. Dario Tunesi, sindaco di Santo Stefano Ticino, ha premiato con attestato e medaglia regionale il comandante Giuseppe Versetti e l’assistente scelto Massimiliano Venegoni. Attestato al neocommissario capo Versetti. Pioggia di premi ad Abbiategrasso. Il primo cittadino Cesare Nai e la comandante Maria Malini hanno premiato il sovrintendente Luigi Scotti e la sovrintendente scelta Anna Crespi. Encomi del sindaco a Scotti, all’assistente esperto Gianfranco Buratti e all’agente Vincenzo Verteramo. Elogio per l’agente scelto Gianmario Faraldi. Elogio della comandante per l’assistente Arturo Cirelli e per l’agente Dennis Cassibba.

Festa grande a Magenta

Festa grande a Magenta, con attestato e medaglia regionale per Vincenzo Maggioni, Carlo Alberto Cozzi, Massimo Ronzio, Maria Norma Colombo, Graziano Oldani, Maurizio Bosetti, Marco Mazzero, Adele Milan, Giuliano Rota e per il comandante Sallemi. Elogio per Milan, Arrigo Roberto Sebastiani e Giovanni Fusè. Venerdì, in edicola, foto e dettagli degli encomi.