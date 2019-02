In via sperimentale dalla scorsa settimana vigili in servizio fino alle 21 ad Abbiategrasso

Sicurezza: vigili in servizio con orario prolungato

Dalla scorsa settimana, la Polizia Locale di Abbiategrasso assicura una maggiore presenza sul territorio: è stata infatti avviata, in via sperimentale, l’estensione straordinaria del servizio degli agenti nella fascia pomeridiana.

Fino alle ore 21 verrà garantita la presenza, ben visibile e pertanto rassicurante, di una pattuglia automontata con i dispositivi “luci blu” attivati: la finalità è di prevenzione e monitoraggio, sia del centro sia dei quartieri cittadini più periferici.

Il commento dell’assessore

“Esprimo la mia gratitudine a tutti gli agenti coinvolti in questa iniziativa – dichiara l’assessore alla Sicurezza Marco Mercanti – Questo nuovo servizio viene svolto su base volontaria, è quindi fondamentale la preziosa collaborazione del personale, che si è reso disponibile per offrire alla città una maggiore tranquillità anche nelle ore della prima serata.”