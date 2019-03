Vigili sequestrano mimose e il Comune di Cerro Maggiore le regala alla donne durante la serata di festa.

Vigili sequestrano mimose durante un controllo

La Polizia locale di Cerro Maggiore è entrata in azione oggi, venerdì 8 marzo. Durante uno dei pattugliamenti programmati, gli agenti hanno portato a termine un’operazione contro dei venditori abusivi del fiore dedicato alla festa della donna. Nella zona di via Trento e Trieste, al confine con Legnano, la pattuglia ha infatti notato dei personaggi intenti a vendere fiori e mimose, cercando di fermare le auto di passaggio e creando intralcio al traffico. E così hanno sequestrato la merce.

“Continuano le operazioni di controllo del territorio – afferma l’assessore alla Sicurezza Fabrizio Sberna -. Sin dal primo giorno di amministrazione abbiamo dato indicazioni precise alla Polizia locale, in base al programma che ci ha consentito di vincere le elezioni: controllo del territorio e repressione delle attività abusive. Anche oggi, con nostra soddisfazione, nei pattugliamenti programmati, i nostri agenti hanno portato a termine una brillante operazione contro dei venditori abusivi. In queste giornate di ricorrenze, questi personaggi che agiscono fuori della legalità si moltiplicano, facendo concorrenza sleale alle regolari attività commerciali del territorio che tutto l’anno si danno da fare per dare un servizio alla cittadinanza ed al nostro territorio.

Per questo continueremo su questa linea, incrementando quando più possibile queste azioni”.

Le mimose diventano un regalo durante la festa in auditorium

“Infine – conclude l’assessore -, nel ringraziare i nostri agenti, sottolineo che i fiori sequestrati nell’odierna operazione contro i venditori abusivi saranno donati al termine della serata-evento per ricordare la festa della donna, aumentando di fatto i doni floreali che già noi amministratori avevamo provveduto a donare”.



