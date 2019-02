La Lega di Saronno annuncia la messa in sicurezza dell’accesso di via Manzoni.

Il cancello di Villa Gianetti è aperto e dà su una strada trafficata

“Diverse segnalazioni sono pervenute in Comune per rendere noto che il parco pubblico di Villa Gianetti in via Roma ha un pericoloso accesso in via Manzoni”, fanno sapere dal Carroccio in una nota. Via Manzoni è una delle strade a più alto traffico in centro. “Il cancello del parco che dà sulla via è sempre aperto”, confermano. Quindi aggiungono: “Le mamme che frequentano il parco segnalano che la discesa tra il parco e via Manzoni è pericolosa per i bambini in bicicletta e triciclo. Dato che non ci sono protezioni per evitare che qualche bambino prenda velocità e dalla discesa vada direttamente a finire in strada”.

Veronesi conferma: “Basta un paletto”

“E’ sufficiente posizionare un paletto in fondo alla discesa”, conferma Angelo Veronesi, capogruppo della Lega Nord e presidente della Commissione urbanistica e opere pubbliche. “Il cancello del parco di via Manzoni andrebbe chiuso alle autovetture, che potrebbero entrare da via Roma”, aggiunge. “Inoltre prevediamo un attraversamento pedonale sfalsato davanti al cancello. Prima della primavera vogliamo risolvere anche questo annoso problema”, conclude.

Già sistemati i giochi in passato

Un paio d’anni fa era stato eseguito un intervento per sistemare i giochi del giardino della Villa. Da ottobre 2016, infatti, nel parchetto c’è anche un “castello” che ha sostituito quello che si era rotto. I genitori, anche in quella occasione avevano sollecitato un intervento perché venissero sistemati i giochi rotti, divenuti pericolosi per i bambini.