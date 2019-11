Sul noto sito di case Immobiliare.it l’annuncio di vendita di una villa degli anni ’30 a Fagnano Olona ma una foto in particolare non è sfuggita al popolo dei social.

Villa in vendita a Fagnano, ma una foto non passa inosservata

Seicento metri quadrati, due piani, cantina e 2300 metri quadrati di giardino, tutto da ristrutturare, a 300mila euro. Un annuncio che certo attira l’attenzione quello pubblicato sul sito immobiliare.it relativo a una villa a Fagnano Olona costruita nel 1930. Ma a scatenare web e social non è l’occasione d’acquisto ma un particolare tra le foto pubblicate nell’annuncio che non è sfuggito, tra i tanti, a Davide Maisto della pagina Facebook Il Signor Distruggere, che ha subito rilanciato l’occasione:

Una villa “satanica”?

Cosa raffigurava l’undicesima foto dell’annuncio? Raffigurava perchè se pur la foto era sfuggita agli inserzionisti, così non è stato con la reazione degli utenti di Facebook (che tra l’altro ha contribuito a diffondere l’annuncio sulle homepage di tutt’Italia), che ha portato il venditore a rimuovere la foto “compromettente” di una delle facciate della villa con un graffito a una delle finestre di un pentacolo rovesciato, simbolo “satanico” e spesso firma di qualche vandalo che approfitta di un immobile abbandonato e dall’aria “tetra e misteriosa” per qualche bravata. Gli aspiranti acquirenti però non devono spaventarsi: la casa ha certamente bisogno di una forte manutenzione ma di nessun esorcismo per scacciare sgraditi inquilini infernali.

