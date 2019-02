Vincenziana, ricollocati tutti gli ospiti. Si chiude così il lungo capitolo dell’accoglienza magentina, iniziato nel 2014. A dare l’annuncio ufficiale è il sindaco magentino, Chiara Calati.

Vincenziana, ricollocati tutti gli ospiti

“Ho ricevuto la conferma dalla Prefettura che con oggi tutti gli ospiti della Vincenziana sono stati ricollocati in altre strutture, sulla base di quanto precedentemente affermato, ovvero la storia e la condizione personale dei singoli. Nella struttura pertanto non è più presente nessun richiedente asilo”, annuncia il primo cittadino nella giornata di giovedì 28 febbraio.

Un caso cittadino

Una vicenda che ha fatto ampiamente discutere la città, per via dell’arrivo di un centinaio di ospiti africani nella struttura privata di via Casati, ora dismessa. Chiusura anche per l’altro centro, quello più isolato della Calderara.