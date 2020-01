Vinci Casa: dopo il Piemonte nell’estrazione di lunedì, la fortuna ieri è toccata alla Lombardia.

Vinci Casa: nel Milanese vinti 500mila euro

Nell’estrazione di martedì è stata vinta la seconda casa grazie all’iniziativa straordinaria di VinciCasa “Vincesi Casa Garantita” che fino al 2 febbraio, ogni sera, estrarrà un vincitore garantito di una casa da 500mila euro. La vincita, con il concorso numero 28,è stata fatta nel punto vendita Sisal Young Club, in via Luigi Ornato 56 a Milano.

Come si gioca

Basta scegliere 5 numeri su 40 in una delle oltre 40mila ricevitorie della rete Sisal capillarmente distribuiti su tutto il territorio nazionale, oppure online. Indovinando i 5 numeri si vince una CASA + 200milan euro subito. Si possono vincere inoltre premi in denaro anche indovinando 4, 3 o soltanto 2 numeri estratti. L’estrazione, giornaliera, è alle 20. Per controllare le probabilità di vincita, i numeri vincenti e verificare le giocate, così come comprendere il modo di riscuotere le vincite, o leggere tutte le curiosità sui vincitori, si può accedere al sito informativo www.vincicasa.it , o sul portale informativo di GiochiNumerici.info. Dal 2014, anno di nascita del concorso, sono ben 125 le vincite assegnate, ma si tratta della centotreesima casa da quando la formula del gioco è diventata quotidiana.

Come si ritira il premio di prima categoria

Per riscuotere il premio, i vincitori devono presentare la ricevuta vincente negli Uffici Premi Sisal di Milano in via Tocqueville 13 o di Roma in viale Sacco e Vanzetti, 89. I vincitori hanno a disposizione, dal momento dell’estrazione della combinazione vincente, due anni di tempo per trovare la casa dei propri sogni, scegliendo liberamente uno o più immobili su tutto il territorio italiano. Inoltre, 200mila euro dell’importo vinto verranno corrisposti in denaro, mentre la parte restante sarà vincolata all’acquisto dell’immobile o di unità immobiliari distinte.