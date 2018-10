Il suo nome è “Live Quiz” ma i suoi fan la chiamano “Vinci soldi veri”, arriva da Milano la app che sta scalando le classifiche di download.

Vinci soldi veri

Disponibile sia per IOS che per Android, Live Quiz è la app che in poco tempo sta raggiungendo una notorietà elevatissima, oltre 65mila utenti connessi contemporaneamente e numeri in costante crescita.

10 domande per 10 secondi

Pronti-via e cominciano le domande, 10 in tutto. 10 secondi per rispondere a ciascuna domanda, se rispondi bene vai avanti, altrimenti sei fuori, puoi continuare a leggere le domande ma solamente da spettatore. In palio ci sono 200 euro (in alcune occasioni però vengono messi in palio anche 500 o 1000 euro), il montepremi viene spartito fra tutti quelli che arrivano alla fine e rispondono correttamente a tutte e 10 le domande.

Domande di carattere generale e quiz a tema

La difficoltà delle domande ovviamente cresce man mano che si va avanti. Si tratta di domande di cultura generale, si va dalla musica alle scienze, alla letteratura, allo sport, alla politica, ma anche all’attualità e al gossip.

Poi però vengono organizzati anche quiz a tema: non molto tempo fa è stato organizzato un quiz con 10 domande su Harry Potter, un altro sullo sport, o ancora sulle serie tv.

L’appuntamento

Si gioca tutti insieme, di solito alle 21 (a volte anche in pausa pranzo, alle 13.30) con orari che variano leggermente nel fine settimana. Non si può giocare in altri orari.

I premi

Chi arriva alla fine, come detto, si spartisce il montepremi dei “Soldi veri”. I premi vengono consegnati una volta al mese e consistono in un buono Amazon dell’importo esatto della vincita, il buono non ha scadenza. Ovviamente tutto nella più trasparente legalità.

Tutto rigorosamente gratuito

Scaricare la app è completamente gratuito e gli sviluppatori assicurano che lo sarà sempre. Nessun costo dunque per gli utenti. Al momento attuale, si legge nel regolamento dell’app, gli sviluppatori non stanno guadagnando nulla ma, scrivono, “stiamo lavorando intensamente per cercare di trovare un modo di guadagnare da Live Quiz che non sia far pagare i giocatori, nè fastidiosi banner pubblicitari”.

I precedenti

L’idea di un quiz online multiplayer di questo genere nasce oltre oceano, dove è famosissima la app HQ. In Italia gli sviluppatori sono i milanesi di Bending Spoons, realtà in forte crescita sul mercato. Si tratta infatti dell’azienda di sviluppo app numero uno in Europa.

