Viola Valentino celebra 40 anni di “Comprami” con uno speciale appuntamento organizzato nell’ambito dell’evento enogastronomico Meat in Busto, che si terrà giovedì 5 settembre a Busto Arsizio.

“Comprami” la hit del 1979

Era l’estate del 1979 quando il brano “Comprami” arrivò in cima alle hit parade italiane, vendendo oltre mezzo milione di copie, decretando il successo nazionale ed internazionale di Viola Valentino. “Comprami” è ancora oggi un inno a quei fantastici anni 80 che hanno caratterizzato intere generazioni.

Busto Arsizio come teatro delle celebrazioni

Busto Arsizio è stata prescelta come Città ufficiale per una celebrazione in grande stile.

Viola Valentino è attesa per le ore 21.00 sullo stage della kermesse, in una suggestiva scenografia, realizzata appositamente da giovani designer del territorio, raffigurante un accessorio molto amato dall’artista.

Le coreografie ad opera di Anna Mondini di Fashion Evolution Company, daranno il via alla performance live con l’abbraccio e il coro dell’intera piazza.

Prima dell’esibizione dal vivo, l’artista intratterrà il pubblico con una presentazione a cura di Radio Milano International che contribuirà a far rivivere gli anni ‘80 e il loro meraviglioso life-style.

Viola Valentino duetterà con il cantautore Dario Gay ospite dell’intermezzo musicale dedicato alle celebrazioni, con il racconto del loro sodalizio artistico e aneddoti di una storia musicale di grandi successi.

Al termine della performance dell’artista, in completa sintonia con il mood dell’evento, in collaborazione con I fiori d’Hortives verranno presentati i fiori edibili: le viole, la nuova tendenza gastronomica del momento, a cui si affiancherà l’assaggio del gelato alla viola, essenza n°2, proposto in esclusiva per l’occasione dalla New Cold srl.

Grazie all’associazione 33&45, della Fiera del Disco di Busto Arsizio, lo spazio musicale sarà completato con una particolare attenzione ai dischi in vinile riscoperti di Viola Valentino.