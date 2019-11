Domani in occasione della giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne sarà inaugurata la panchina rossa installata al parco Shapira di Olgiate Olona.

Una panchina rossa al parco contro la violenza sulle donne

Una panchina rossa per dire ai cittadini “Siediti e riflessi”. Sarà inaugurata domani, domenica 24 novembre, la panchina rossa che l’Amministrazione ha voluto fare installare al parco Shapira. A dare maggior rilievo all’iniziativa, saranno presenti anche tre donne olgiatesi che hanno subito episodi di violenza e che hanno intrapreso un percorso per uscirne e tornare a vivere.

Una all’anno, messaggio importante

Non sarà un’installazione isolata. “Questa è solo la prima panchina, in realtà vorremmo installarle una ogni anno per dare continuità a questo messaggio che è importante e deve essere sempre presente”, afferma infatti Sofia Conte, delegata alla cultura.

Le altre iniziative a Olgiate

Sempre a Olgiate ci saranno poi altre iniziative in occasione della Giornata Mondiale Contro la Violenza sulle Donne. Sempre domani alle 21 al Teatro Area 101 ci sarà lo spettacolo “Il danno invisibile” del Centro Arte Danza, e a seguire un momento di discussione con le testimonianze dell’Arma dei Carabinieri. I biglietti sono gratuiti e prenotabili in Biblioteca e Ufficio Cultura. Tutte le iniziative sono promosse con l’ufficio Politiche Sociali e Pari Opportunità. A dicembre, inoltre il 3 e il 10, saranno organizzate delle lezioni di autodifesa.

LEGGI ANCHE: “XX Fragile”, teatro contro la violenza sulle donne VIDEOINTERVISTA