Virale il VIDEO della chiamata del Legnanese alla trasmissione tv “Qui Studio a Voi Stadio”

E’ virale il video della chiamata del legnanese alla trasmissione televisiva “Qui Studio a Voi Stadio”. Il programma, in onda su Telelombardia, è un talk show giornalistico-sportivo che racconta e commenta ciò che accade durante le partite di calcio del week end e della settimana. La trasmissione ospita giornalisti sportivi, ex allenatori, ex calciatori e addetti ai lavori della serie A, insomma gente che di calcio qualcosa mastica. Molto spesso queste figure non si limitano a commentare ciò che vedono ma sostengono con travolgente passione la loro squadra del cuore creando un clima coinvolgente e di ilarità in studio. Clima che si è creato anche grazie alla chiamata di uno spettatore, un tale Franco da Legnano che, dopo aver fatto finta di balbettare nel porgere la domanda allo juventino Cesare Pompilio, insieme a chi era accanto a lui intona il famoso coro

“Co-co come mai, co-come mai la champions league tu non la vinci mai, non la vinci mai, col ca**o che c’è la farai, non la vinci mai… “

Il video è diventato virale grazie alla pagina satirica Rompipallone.it.

Innumerevoli i commenti sotto al video pubblicato su Facebook e, come dice il titolo del post “Esistono due tipi di persone: chi metterà like e osannerà il tipo come un eroe, e chi invece…” e voi? Celebrate o no il signor Franco da Legnano?