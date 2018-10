Inquietante novità arriva dal Piemonte riguardo al virus West Nile, ovvero la Febbre del Nilo occidentale trasmessa dalle zanzare (per lo più tigre). Sono stati accertati almeno tre casi in cui la malattia è stata involontariamente trasmessa attraverso una trasfusione: le sacche di sangue erano infette. Ma com’è potuto succedere? Semplice: i donatori non sapevano d’essere infetti.

Sacche infette dal virus West Nile

E non è per nulla così sorprendente. Perché non tutti coloro che entrano in contatto col virus poi sviluppano la malattia. In caso di persone in buona salute, il più delle volte diventano semplicemente “corrieri” del virus, per altro senza saperlo. Chi si ammala, invece, sviluppa forme simil-influenzali con febbre, cefalea, dolori muscolari ed articolari, raramente accompagnati da rush cutaneo.Nelle persone anziane, nei bambini molto piccoli e nelle persone con alterazioni del sistema immunologico, sono possibili manifestazioni piu’ gravi.

Antidoto migliore, la prevenzione

Come racconta il nostro quotidiano online NovaraOggi.it, le verifiche condotte nel territorio della bassa novarese hanno portato all’identificazione ed eliminazione di tre ceppi di zanzare infette. I metodi di controllo dell’esposizione comprendono sia misure di profilassi comportamentale per la riduzione del rischio di esposizione alla puntura di insetti che misure di controllo ambientale come il controllo della popolazione di zanzare e periodici interventi di disinfestazione.

