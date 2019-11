Visita gratuita al Museo Emeroteca delle Acque di Castano Primo mercoledì 13 novembre 2019, dalle 9 alle 13.

Mercoledì 13 novembre il Consorzio di Bonifica ETVilloresi ha il piacere di presentare con visite guidate gratuite per le scuole il nuovo allestimento multimediale del Museo Emeroteca delle Acque di Castano Primo. L’iniziativa, che si svolgerà nella mattinata di mercoledì, dalle 9 alle 13, è rivolta agli alunni e agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. In questa occasione, una guida esperta accompagnerà le scolaresche in visita al Museo. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione. Alle classi che non avranno la possibilità di partecipare all’evento del 13 novembre, sarà possibile riservare una visita in un momento successivo.

Il Museo Emeroteca delle Acque

Il Museo Emeroteca delle Acque è dedicato al Canale Villoresi, alla sua costruzione e allo sviluppo del Consorzio ETVilloresi. Rappresenta un’interessante opportunità per conoscere la ricchezza idrica del territorio. Dotato di numerosi oggetti e utensili storici e arricchito da numerose informazioni grafiche, è ora ancora più vicino alle esigenze dei visitatori, grazie alle attività multimediali che è possibile svolgere al suo interno. L’allestimento multimediale del Museo Emeroteca delle Acque è stato realizzato nell’ambito del progetto Sul filo dell’acqua in Lombardia, grazie al contributo di Fondazione Cariplo.

Per informazioni e prenotazioni: decumanoest@ yahoo.it e 348.0624218