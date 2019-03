Alzheimer Cafè: inaugurato questa mattina, sabato 2 marzo 2019.

L’Alzheimer Cafè

Trovarsi insieme per riscoprire quella parte piacevole della vita. È stato inaugurato stamattina nelle sale della casa delle associazioni di Passirana l’ Alzheimer Cafè, lo spazio fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale e dall’assessore Nicola Violante dedicato ai malati di Alzheimer. 13 i pazienti presenti nella mattinata inaugurale seguiti dai 42 volontari che nei mesi scorsi hanno partecipato al corso di preparazione. Durante l’apertura del Cafè Alzheimer, tutti i sabati mattina dalle 9 alle 12.30, i pazienti effettueranno attività di musicoterapia, arte terapia e stimolazione cognitiva. Alla cerimonia oltre all’assessore Nicola Violante erano presenti il sindaco di Rho Pietro Romano, il dottor Perrotta responsabile del centro Alzheimer di Passirana, don Nicola, il presidente del centro anziani Angelo Brioschi e Fabrizio Panigo presidente del Lions Club Rho Fiera gruppo che ha contribuito alla realizzazione di un importante progetto non solo per I malati ma anche per le loro famiglie.

