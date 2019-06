Vodafone Down: gli utenti insorgono.

Vodafone Down: disagi in tutta Italia

I problemi alla Rete cellulare e fissa riscontrati dagli utenti Vodafone spaziano in tutta Italia. Il down registrato da DownDetector riguarda Internet (54%), la telefonia fissa (35%) e la telefonia mobile (10%). Nella mappa dell’Italia che mostra il primo pomeriggio di oggi, giovedì 13 giugno 2019, si vede come la nostra penisola sia “in crisi”. La maggior parte delle aree rosse, quindi dove l’utilizzo della Rete Vodafone è pressoché bloccato, si trovano al Nord e al Centro, con una concentrazione intensa nelle principali città. La compagnia telefonica non ha ancora dato nessuna informazione riguardante le cause del blackout.