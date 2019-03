Nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 marzo, i Militanti del gruppo 100%Animalisti hanno affisso volantini in diverse zone di Saronno e Turate per responsabilizzare i cittadini. L’azione è stata fatta dopo aver ricevuto diverse segnalazioni all’indirizzo mail degli animalisti da parte di cittadini esasperati dal problema di trovare deiezioni canine, ma soprattutto dai proprietari stessi, stufi di essere guardati male ogni volta che portano a passeggio il loro cane.

“Alcuni conduttori di cani non raccolgono le deiezioni dei loro Animali. E’ vero che la maggior parte dei rifiuti abbandonati nei luoghi pubblici non sono riconducibili ai Cani: carte pastica lattine bottiglie cicche preservativi siringhe etc. Ma raccogliere le feci del proprio Cane è un gesto doveroso di civiltà, ed anche di amore verso i pelosi: molta gente prende come pretesto le cacche per esprimere ostilità verso gli Animali. Che, ovviamente, non hanno nessuna colpa: loro espletano un bisogno fisiologico nel modo per loro naturale. E’ chi li conduce che deve provvedere a pulire: un gesto che non costa nulla, ma indica rispetto per l’ambiente, gli umani e gli Animali. Ben vengano dunque sanzioni per chi abbandona questi, e qualsiasi altro tipo di rifiuti.”