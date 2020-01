Volontari in campo per pulire le strade di Busto Garolfo.

Volontari per l’ambiente

Per due sabati consecutivi, il 18 e il 25 gennaio, i volontari di Strade Pulite Alto milanese sono stati attivi sulla strada provinciale 109 di Busto Garolfo. Sabato 18 gennaio, in particolare, i volontari Roberto Bolis e Fiorenzo Dozzo hanno lavorato sul tratto che va dalla cascina Sisiana al benzinaio Repsol e, in 400 metri, pulendo un solo lato della strada, hanno raccolto 30 sacchi di rifiuti, 560 chili in tutto. Ad aiutarli, l’addetto all’igiene urbana Daniele Francese della cooperativa Aurora.

Altri 50 sacchi raccolti

Nella giornata di sabato 25 gennaio, invece, il gruppo di volontari, a cui si è unito anche Giorgio Rancilio, ha continuato il suo lavoro sulla strada provinciale, raccogliendo 50 sacchi di materiale perlopiù indifferenziato lungo un tratto di 600 metri. Recuperati anche diversi resti di macerie e piastrelle. I sacchi sono stati prontamente smaltiti in entrambe le occasioni. E l’operato del gruppo non finisce qui. Il prossimo appuntamento, già in programma, è fissato per sabato 1 febbraio alle 14.15, al parcheggio di viale delle Industrie 4, sempre a Busto Garolfo.

