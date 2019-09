Volontari si diventa con la Croce Bianca. Tutto pronto per l’avvio del nuovo corso 2019-2020 organizzato dalla sezione di Magenta per formare nuovi volontari da inserire in associazione.

Il corso completo prevede 120 ore di lezione per “soccorritori-esecutori”, formerà cioè i partecipanti a diventare operatori del soccorso che, dopo un esame regionale, saranno abilitati a operare sulle ambulanze in convezione con il 118, ma non solo. I nuovi volontari, a seconda delle proprie disponibilità e predisposizioni, saranno inseriti in Associazione per svolgere le attività di cui Croce Bianca si occupa oltre al soccorso d’urgenza: accompagnamento guardia medica, assistenza ad eventi, manifestazioni e servizi sportivi, attività di rappresentanza e di raccolta fondi.

I dettagli

A conclusione della prima parte del corso sarà possibile inoltre essere abilitati a servizi di trasporto pazienti in dimissione o trasferimento tra ospedali. Il percorso formativo prevede l’insegnamento teorico e pratico delle tecniche di soccorso medico e traumatico, delle manovre di rianimazione cardio-polmonare con l’uso del defibrillatore semi automatico e dei protocolli attuativi di soccorso in caso di maxi-emergenze. Dopo un primo periodo in aula, seguirà il tirocinio sulle ambulanze. La presentazione del corso si terrà giovedì 26 settembre alle 21 nella sede dell’associazione in via Trieste 62 a Magenta. Le lezioni serali cominceranno a partire da ottobre. È possibile chiedere informazioni e pre-iscriversi, lasciando i propri dati via email a formazione@ crocebiancamagenta.org oppure telefonando in sede al n. 02.97299043.

A LEZIONE DI DEFIBRILLATORE