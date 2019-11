Vuoi fare la comparsa? C’è un casting a Legnano venerdì 22 novembre 2019.

Vuoi fare la comparsa? C’è un casting a Legnano

Le riprese a Milano e Legnano iniziate nei primi giorni di novembre continueranno sino a metà dicembre. Da domani, giovedì 21 fino a giovedì 28 novembre 2019, le scene verranno girate all’interno della Franco Tosi, con ingresso da via Petrarca. I casting per la ricerca di 100 comparse, uomini e donne, dai 20 ai 50 anni, senza taglio di capelli strano o capelli rasati ai lati per via dell’ambientazione filmica al 1978, sarà venerdì 22 novembre alle 8 alle 16 alla Famiglia Legnanese in via Giacomo Matteotti 3 a Legnano.

“Il Venditore di Donne”

“Il Venditore di Donne” del regista Fabio Resinaro e prodotto da Casanova Multimedia S.p.a., è un film tratto da un romanzo di Giorgio Faletti “Racconti di un venditore di donne” ambientato in una Milano fine anni 70 che dagli attentati delle Brigate Rosse e manifestazioni subisce un forte cambio di tendenza verso una Milano anni 80 di luci e ombre, piena di locali moda e bellissime donne. Il protagonista di questo racconto vive e lavora ai margini di questo nuovo mondo.