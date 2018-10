Proseguono le iniziative sul territorio del Comitato di Varese, Milano e Como.

Welcoming Europe è nato nell’ambito dell’Iniziativa dei Cittadini Europei (Ice) a favore di un’Europa che accoglie

Prosegue l’attività del Comitato Welcoming Europe – Varese Milano Como nell’ambito dell’Ice (Iniziativa dei Cittadini Europei) “Let Us Help – Nous sommes une Europe accueillante: laissez-nous agir”. Attività finalizzata a chiedere alla Commissione europea di impegnarsi per una nuova normativa sul tema delle migrazioni. Dopo la raccolta di firme lo scorso 7 ottobre a Cairate, il Comitato del Saronnese si appresta a nuovi appuntamenti. La prossima iniziativa è la serata del 19 ottobre a Tradate con Sos Mediterranée. A Villa Truffini, in corso Bernacchi, ore 21. Qui il Comitato presenterà l’iniziativa e raccoglierà le firme della petizione europea.

Domenica a Casa di Marta

Domenica 21 il comitato sarà presente a Saronno, dalle 14.30 alle 16.30, a Casa di Marta, in via Piave. Sarà all’interno dell’iniziativa organizzata dal coordinamento “4 passi di pace”. Al gruppo aderiscono Emergency Gruppo Saronno, MASCI, Il Sandalo, Centro di Incontro, GIVIS, L’Isola che non c’è, AVULSS, Associazione Bahà’i, Centro Recupero Arti e Mestieri, Gruppo Alice, Associazione Culturale Protestante Saronno e Serigne per la Cooperativa Intrecci.

Il comitato è nato a Gerenzano

Il Comitato è nato a Gerenzano. Tre sono gli obiettivi principali. Il primo è richiesta di supporto ai rifugiati con programmi di sponsorship. Il secondo il divieto di multa o persecuzione di chi offre aiuto, assistenza o un rifugio ai migranti a scopo umanitario. Il terzo la richiesta di procedure e norme più efficaci per difendere le vittime di sfruttamento sul lavoro. Il Comitato del Saronnese prima di tutto vuole dare il proprio contributo per riportare al centro della nostra società i valori fondanti dell’Ue, quali il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Il Comitato è aperto a nuove adesioni. Info: welcomingeuropesaronno@gmail.com.

