Un viaggio emozionante cominciato con il presidente di Fondazione Cariplo, Giuseppe Guzzetti che ha ricordato come Welfare in azione sia partito con molti punti interrogativi ma una sola certezza: rivoluzionare il modello di welfare scommettendo sulle comunità di chi abita e vive i territori.

“La comunità non è un concetto astratto, ma molto concreto.” ha detto. “Bisogna offrire alle persone occasioni di partecipazione, partendo dalle loro competenze e risorse per metterle a disposizione di chi ha bisogno.” E i numeri delle persone, non solo raggiunte dalle azioni dei progetti (286.373), ma coinvolte in prima persona in attività di progettazione e/o realizzazione in queste anni, 9.283,parlano chiaro. Guzzetti ha invitato le istituzioni a non cavalcare le paure e la diffidenza ma a dare spazio alla solidarietà.

Infine ha ringraziato Antonio, un volontario di 85 anni presente in sala che in questi anni si è attivato per Mario, 104 anni – “È mio coetaneo! ha constatato il Presidente ”Magari quando avrò più tempo farò anch’io un po’ di volontariato.”

Dove siamo arrivati e dove vogliamo andare l’ha raccontato invece Beatrice Fassati, coordinatrice del programma, che ha individuato tre parole chiave di questo viaggio: sperimentare, apprendere, disseminare. E dell’importanza di abbracciare l’inatteso.