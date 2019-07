WhatsApp, Instagram e Facebook down in Europa

Sulle tre app governate da Mark Zuckerberg (WhatsApp, Instagram e Facebook) nel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 luglio 2019 molti utenti hanno registrato malfunzionamenti. Problemi nel download di file multimediali, problemi nell’aggiornare il feed o, ancora, problemi nel postare nuove foto o commenti.

WhatsApp, Instagram e Facebook down

Malfunzionamenti sono stati registrati dagli utenti sull’app di messaggistica e sui due social network.

Utenti nel panico: dalle 15 circa il social network funziona male e sulla app di messaggistica non è possibile scaricare le foto, gli audio e i video ricevuti. Migliaia in poco più di un’ora le segnalazioni di malfunzionamento sul sito DownDetector, che monitora app, siti e social network.

Molte segnalazioni per quanto riguarda Whatsapp e Instagram: in misura minore anche per Facebook, che però sembra avere meno problemi, ma che comunque è investita da malfunzionamento.

Fateci sapere se anche voi avete problemi con le piattaforme del “gruppo Zuckerberg”….sempre se riuscite a commentare.

