Www Gso Pogliano: cercasi allenatori Volley

Il Gruppo Sportivo dell’Oratorio San Luigi di Pogliano Milanese, dopo l’annuncio a tutto campo delle novità pre-season (stagione 2019/20 ndr 23 luglio), rende nota la ricerca di allenatori di pallavolo per la terza divisione femminile Fipav (Federazione Italiano pallavolo)-Pgs.

Quest’anno il team scalpita dietro lo start dell’accesso all’annata sportiva autunno-inverno. L’esordio é all’insegna delle new entry: ping pong, calcio femminile (6-12 anni), oltre alle assodate specialità del ciclismo (formazioni calcistiche maschili) e del volley. Nell’impianto agonistico del complesso oratoriano <<San Luigi>> il cambiamento non si trattiene più: così dall’estate filtrano le prime indiscrezioni.

E’ l’exploit del periodo estivo che svelerà in pieno i retroscena della scenografia multipla targata Gso: il project sportivo del gruppo comprende varie discipline. E’ un contesto eclettico e multicolore quello che si sta allestendo al campo sportivo in lavorazione (i volontari sono stati impegnati nel lavoro di sistemazione zolle ed erba).

Un processo in download che assembla l’evergreen della tradizione e la riforma del calcio in rosa. Attraversa il multimediale, dall’on line all’on the road: é così che il gso invita chi fosse interessato ad aderire alla richiesta di ricerca allenatori Volley. E lo fa per voce del Presidente Marco Lazzaroni. Per mezzo del canale digitale: estende l’invito dalla pagina Facebook ufficiale.

Per informazioni: info@gsosanluigi.it. Oppure: 3489120221 (Marco).

La nuova stagione ri-parte all’insegna delle prospettive: modalità persone. In prima linea. E un progetto.

Per chiarimenti sintonizzarsi sulle frequenze Gso San Luigi Pogliano.

