Zanzare: al via il quinto intervento a Pogliano

E’ attraverso il sito ufficiale del Comune di Pogliano che l’Amministrazione dirama la comunicazione. L’informativa é rivolta a tutti i cittadini. Oggetto: la disinfestazione dagli insetti molesti e dannosi (in particolare le zanzare). Le aree interessate, come consuetudine, sono le zone verdi di pertinenza comunale. La data stabilita per il passaggio del mezzo della Ditta Ecosan (che si occupa delle operazioni di bonifica) é il 27 agosto: l’ora le 22.30.

Dal mondo interattivo parte la segnalazione: l’ottica come sempre é la salvaguardia delle persone. Il messaggio esprime la morale della responsabilità verso il cittadino: in contemporanea agisce sulle strade e la tutela di natura e bene collettivo. L’informazione sconfina negli ambiti privati, si spinge fino agli oggetti e agli animali domestici che popolano i perimetri personali (case, giardini, orti).

L’esposizione diretta all’insetticida può essere dannosa. Per questo si notifica quanto segue: porte e finestre dovranno essere chiuse; la biancheria stesa all’aperto ritirata; eventuali apparecchiature elettriche esterne disinserite; i frequentatori delle aree non dovranno avvicinarsi al mezzo e alle zone trattate; gli animali domestici devono essere custoditi in un luogo chiuso.

Il problema dell’infestazione dalle zanzare, che pesa su alcune porzioni del poglianese, specialmente verso la periferia (frazione Bettolino-via Mascagni) si é rivelato in più di un’occasione (attraverso le lamentele dei residenti) già in passato: si tratta di un disagio incombente che grava sui mesi estivi. I nugoli di insetti inquinano l’ambiente oltreché gli animi. A volte annientano la possibilità stessa delle cene all’aperto, dei giochi, della cura degli orti.

Il Comune interviene attraverso bonifiche programmate e calendarizzate. L’ultima in ordine di tempo si riferisce alla data in oggetto: la sera é quella di fine agosto.

