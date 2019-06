Zanzare: parte la disinfestazione a Pogliano. Il comune informa

Il Comune di Pogliano rende noto, attraverso un avviso, che si procederà all’intervento di disinfestazione sul territorio. Contro la proliferazione delle zanzare nelle aree pubbliche.

L’Amministrazione Comunale incarica l’Azienda Ecosan Italia S.r.l a provvedere al suddetto compito. L’azione, che si rende necessaria ogni anno, di questi tempi, verrà effettuata martedì 18 giugno. Con inizio alle 22,30.

La cittadinanza (Bettolino – via Mascagni nrd 7 giugno) ha spesso lamentato di essere sopraffatta dagli insetti. Si tratta letteralmente di una invasione. Sui parametri dell’esordio del clima torrido, o del prolungamento di quello più mite, il problema risente dei fattori metereologici di transizione. Vale a dire che se la stagione primaverile persiste e la temperatura si mantiene tiepida la criticità sopraggiunge per metà-fine giugno. Al contrario se l’afa incombe già dal mese di maggio, la problematicità anticipa. Resta il fatto che il disagio si avverte nel periodo dell’estate.

Il Comune fa sapere che gli interventi saranno eseguiti mediante nebulizzatori silenziati e con l’uso di prodotti a base di piretroidi. In modo particolare l’avviso dirama ai Cittadini i consigli utili sulle comuni norme di comportamento da adottare al fine di evitare disagi. Per la sicurezza. E diffonde quanto segue: durante il passaggio del mezzo adibito alla disinfestazione porte e finestre dovranno rimanere chiuse. La biancheria stesa all’aperto ritirata. Eventuali apparecchiature elettriche esterne disinserite. I frequentatori delle aree non dovranno avvicinarsi all’automezzo o alle zone trattate. Gli animali domestici custoditi in un luogo chiuso. In caso di maltempo il lavoro sarà rimandato a data da destinarsi.

