Nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 giugno i soccorritori sono intervenuti diverse volte, una anche per prestare aiuto ad un 14enne poi trasportato in ospedale.

14enne in ospedale dopo un incidente in motorino

Poco dopo le 21 la Corce Bianca di Cesate ha soccorso un 14enne in via alla Chiesa a Senago. Il giovane è caduto mentre era a bordo del suo motorino. E’ stato subito trasportato all’ospedale San Gerardo in codice giallo.

Malore per una 63enne

Una donna di 63 anni è stata trasportata dall’ambulanza di Novate in codice giallo al nosocomio milanese Sacco dopo che a mezzanotte si è sentita male mentre si trovava in via Gorizia a Baranzate.

Codice rosso per abuso di alcol

All’1.40 la Croce Azzurra di Caronno è intervenuta in via padre Monti a Saronno per soccorrere un ragazzo di 33anni. Questo, in condizioni critiche dovute all’abuso di alcol, è stato portato in codice rosso al nosocomio cittadino.

