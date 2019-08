Nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 agosto i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

14enne in ospedale per un’intossicazione da farmaci

Intorno alle 21.43 una ragazzina di 14 anni è stata soccorsa mentre si trovava in via dei Pioppi a Legnano per un’intossicazione da farmaci. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Legnano che ha prontamente trasportato la giovanissima all’ospedale cittadino in codice giallo.

85enne aggredito

Un uomo di 85 anni è stato aggredito in via San Protaso a Bareggio alle 20.10. A prestargli soccorso l’ambulanza di Novate che lo ha trasportato al nosocomio di Magenta.