15enne aggredita da un pitbull finisce in ospedale

Intorno alle 20.30 di ieri, domenica 10 marzo 2019, una giovane di 15 anni è stata aggredita da un pitbull mentre si trovava in via Roma a Rovellasca. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la ragazzina stesse camminando all’interno del parco Burghè quando ha incontrato una coppia che stava portando a spasso il cane, regolarmente al guinzaglio. Improvvisamente l’animale è saltato addosso alla 15enne. La giovane è stata trasportata all’ospedale sotto choc, non ha riscontrato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Cantù per ricostruire l’accaduto raccogliendo le testimonianze sia dei proprietari del cane che della ragazza aggredita.