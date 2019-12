Nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 dicembre i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

15enne coinvolto in un’aggressione

La Croce Rossa è intervenuta alle 23.45 in via Palestro a Legnano per soccorrere un 15enne coinvolto in un’aggressione. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Legnano in codice verde.

Diversi malori

Alle 21.30 una 19enne è stata trasportata al nosocomio di Saronno dopo un malore accusato in piazza Cadorna. Anche un 53enne si è sentito male a Legnano, in via Candini, intorno alle 23.50. Soccorso dalla Croce Rossa è stato portato all’ospedale di Legnano. Medico acuto anche a Baranzate, in via Monte Bisbino, per un uomo di 67 anni. Dopo gli accertamenti sul posto della Croce Rossa, l’uomo è stato trasportato al nosocomio di Milano Sacco.