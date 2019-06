Si teme che il ragazzino residente nel legnanese possa essere annegato (foto Emanuele Sandon).

Ragazzino scomparso: scattate le ricerche

Un ragazzino di 15 anni residente nel legnanese è scomparso nelle acque del lago di fronte alla città del Sancarlone e si teme possa essere annegato Si è tuffato nel lago per un bagno ed è scomparso. E’ accaduto nel primo pomeriggio. L’allarme è stato lanciato dalle persone presenti che hanno visto il ragazzo. Sono subito partite le ricerche. Sul posto i carabinieri e il nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Momenti di grande apprensione: sul posto in un attimo si sono radunate moltissime persone. La zona di lago Punta Vevera di corso Europa ad Arona è tristemente nota per almeno tre casi di annegamento verificatisi nel recente passato.