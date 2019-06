Nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 i soccorritori sono intervenuti per prestare aiuto ad una 15enne ed a un 82enne, entrambi trasportati in ospedale.

15enne in ospedale dopo una caduta da bici

Una giovane di 15anni è caduta dalla sua bici mentre percorreva via Valera a Garbagnate Milanese. La ragazza, dopo i primi soccorsi prestati dalla Croce Viola di Cesate, è stata trasportata all’ospedale cittadino per accertamenti.

82enne cade al suolo

La Croce Rossa di Legnano è intervenuta intorno alle 20.30 a Parabiago per soccorrere un 82enne. L’uomo è caduto mentre si trovava in via Torre. Dopo i primi accertamenti sul luogo l’anziano è stato trasportato al nosocomio di Legnano.

